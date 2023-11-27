Веста, Гранта и Нива получат новые цвета кузова

АВТОВАЗ: Lada до конца году начнут окрашивать в серебристый металлик

АВТОВАЗ до конца 2023 года намерен расширить цветовую палитру автомобилей Lada. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе предприятия.

«В декабре 2023 года планируется начать применение “Платина” на Vesta, темно-серого “Борнео” на Granta и Niva Legend», — рассказал представитель АВТОВАЗа.

В настоящее время линейка всех семейств Lada имеет белый «Ледниковый» и цвет черный «Пантера». Granta доступна также в цвете серебристый металлик «Платина», а внедорожники Niva Travel и Niva Legend — в темно-зеленом окрасе «Несси 2». Согласно информации на официальном сайте компании, доплата за серебристый металлик «Платина» для Vesta составит 15 тысяч рублей.

Там же на сайте перечислены все восемь актуальных оттенков отечественной марки: металлики красный «Сердолик» (195), ярко-синяя «Голубая планета» (418), серебристый «Рислинг» (610), серебристо-серый «Техно» (618), серебристо-темно-серый «Борнео» (633), золотисто-коричневый «Кориандр» (790), а также акрилы «Белое облако» (240) и черная «Пантера» (672). Указанные новые цвета пока в списке отсутствуют. В новые цвета кузова Lada начали окрашивать осенью 2022 года.

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Источник: gazeta.ru