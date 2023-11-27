Страховщики признали, что судебные выплаты по ОСАГО резко уменьшились
Судебные выплаты страховщиков в сегменте ОСАГО за шесть лет снизились в четыре раза, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
За первое полугодие 2023 года сборы в ОСАГО выросли на 28%, превысив 151 млрд руб., а выплаты сократились на 1%, до 79 млрд руб., сообщил Банк России.
Страховщики считают, что это связано с успешной борьбой с мошенничеством и активным использованием досудебных процедур. Этот подход выгоден для страховщиков, поскольку суды чаще принимают сторону клиентов.
Институт финансового омбудсмена появился в 2020 году. Теперь автовладельцы не могут сразу обратиться в суд, сначала дело рассматривает финансовый уполномоченный, и как правило, спор разрешается уже на этом этапе.
Предоставление клиентам возможности досудебного урегулирования споров считается важным шагом, который, по мнению сторонников, приносит выгоду всем участникам процесса: страховщики уменьшают издержки и не ухудшают репутацию, а клиенты сокращают время получения выплаты.
Однако правозащитники сомневаются, что клиентам это выгодно. Они подчеркивают, что такой метод лишает граждан возможности обратиться напрямую в суд и часто вынуждает соглашаться на компенсацию в размере 30–50% от ущерба, чтобы сократить время получения выплаты и избежать бюрократии.
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Источник: «Коммерсант»
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