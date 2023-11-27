Смотрите, какая странная машина из Китая. И ее (зачем-то) можно купить

В Москве продают Geely Atlas в необычном типе кузова – пикап

В столице появился крайне необычный автомобиль – источник опубликовал фото машины, стоящей на товарной площадке. По данным источника, авто доставлено на территорию России одним из частных импортеров.

С одной стороны, модель для российского рынка привычная – это Geely Atlas. С другой стороны, это совершенно нетипичный как для бренда Geely в России, так и для кроссоверов вообще вариант кузова – пикап. Источник сообщает, что такие машины продаются исключительно на внутреннем рынке Китая.

Напомним, что Атлас не имеет обычной для кроссовера рамы, а базовый привод кроссовера – передний, при наличии более дорогих версий 4х4. Каким образом машина оказалась у нас – по конкретному заказу или по желанию продавца «прощупать аудиторию», неизвестно.

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От передка и до заднего глухого окна это вполне обычный Атлас, однако задний свес удлинен, и в нем находится открытый грузовой отсек – необыкновенно большой для кроссовера и странно маленький для пикапа. Похоже, что боковины грузового отсека целиком пластиковые. Цена машины – 2 650 000 рублей. Другой источник добавляет, что за 1,5 месяца цена на автомобиль снизилась на 150 тысяч рублей.

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Источник: Автопоток, ixbt.com