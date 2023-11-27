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Вы удивитесь — финалисты конкурса «Европейский автомобиль года» есть и в России

Жюри конкурса «Европейский автомобиль года» составило шорт-лист из 7 финалистов

Финалистами престижного конкурс «Европейский автомобиль года» (Car of the Year 2024) стали семь новых моделей, в числе которых есть электрокары.

Организаторы мероприятия обнародовали шорт-лист с названиями брендов, победителя конкурса назовут 26 февраля 2024 года в ходе работы Женевского автосалона. В состав экспертного жюри вошли 59 журналистов, специализирующихся на автомобильной тематике, 22 страны мира.

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Некоторые из финалистов представлены и на рынке РФ, российские дилеры завозят их в нашу страну по схеме параллельного импорта. В частности, финалистами стали Peugeot e-3008, Renault Scenic, Volvo EX30 и Kia EV9. Стоит отметить, что модель из Кореи предлагают привезти под заказ сразу несколько отечественных дилеров по цене от 8 млн рублей.

В числе претендентов на победу и Toyota C-HR, этот автомобиль также представлен в автосалонах России. Цены на модель – от 3,2 млн до 5 млн рублей.

Китайский седан BYD Seal и BMW 5-series тоже вышли в финал престижного конкурса. Цена электрокара из КНР колеблется от 5 млн до 8 млн рублей в зависимости от модификации. В одном из дилерских центров Москвы рассказали, что BMW 5-й серии уже в ближайшее время прибудут к ним на продажу, их цена порядка 9,5 млн руб.

В прошлом году впервые в своей истории «Автомобилем года» в Европе стал Jeep, члены жюри конкурса Car of the Year 2023 единодушно присудили главный приз электрическому кроссоверу Avenger.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемCar of the Year
Фото:За РулемCar of the Year
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