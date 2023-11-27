В России начали выпускать еще один китайский кроссовер
Haval M6 появился на российском рынке во второй половине лета. Официально новинку планировали импортировать из Китая, но согласно источникам, первые автомобили M6 начали собирать под Тулой еще в августе. Причем официально об этом пока не объявили.
Завод планирует произвести около 1000 экземпляров этой модели до конца года. Если стартовая цена уложится в пределы 2 млн рублей, Haval M6 может попасть под госпрограмму субсидирования наряду с Jolion, что предоставит дополнительную скидку от государства в размере 20%.
На данный момент Haval M6 предлагают на российском рынке в двух комплектациях. Самый доступный вариант оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач, стоимость его начинается с 2 079 000 рублей. Версия с 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями (с тем же мотором) предлагается за 2 199 000 рублей.
Кроссовер имеет размеры 4664 x 1830 x 1729 мм, колесная база - 2680 мм, салон вмещает 5 пассажиров, объем багажника - 808 литров. Максимальная скорость Haval M6 составляет 175 км/ч, а клиренс – 170 мм.
Интересно, что в ноябре автомобиль неожиданно подешевел на 100 тысяч рублей.
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Источник: «Китайские автомобили»
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