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Haval M6
В России начали выпускать еще один китайский кроссовер
«Китайские автомобили»: кроссовер M6 собирают...

В России начали выпускать еще один китайский кроссовер

«Китайские автомобили»: кроссовер M6 собирают на заводе Haval в Тульской области

Haval M6 появился на российском рынке во второй половине лета. Официально новинку планировали импортировать из Китая, но согласно источникам, первые автомобили M6 начали собирать под Тулой еще в августе. Причем официально об этом пока не объявили.

Завод планирует произвести около 1000 экземпляров этой модели до конца года. Если стартовая цена уложится в пределы 2 млн рублей, Haval M6 может попасть под госпрограмму субсидирования наряду с Jolion, что предоставит дополнительную скидку от государства в размере 20%.

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Haval M6
Haval M6

Этот китайский кроссовер готовили сразу с прицелом на мировой рынок

На данный момент Haval M6 предлагают на российском рынке в двух комплектациях. Самый доступный вариант оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач, стоимость его начинается с 2 079 000 рублей. Версия с 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями (с тем же мотором) предлагается за 2 199 000 рублей.

Производство Haval M6
Производство Haval M6

Кроссовер имеет размеры 4664 x 1830 x 1729 мм, колесная база - 2680 мм, салон вмещает 5 пассажиров, объем багажника - 808 литров. Максимальная скорость Haval M6 составляет 175 км/ч, а клиренс – 170 мм.

Интересно, что в ноябре автомобиль неожиданно подешевел на 100 тысяч рублей.

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Источник: «Китайские автомобили»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемАлександр Рюмин/ТАСС, Haval
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Фото:За РулемАлександр Рюмин/ТАСС, Haval
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