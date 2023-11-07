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Неожиданно и оттого вдвойне приятно: Haval M6 стал дешевле на 100 тысяч рублей

Прямая выгода на китайский кроссовер Haval в ноябре составляет 100 тысяч рублей

Один из самых доступных в России – китайский кроссовер Haval M6 стал еще дешевле, его цена снизилась на 100 тысяч рублей. Эксперты «Автоновостей дня» узнали об этом промониторив прайс-листы бренда.

Согласно актуальному прайсу, прямая выгода в 100 тысяч рублей распространяется на обе версии Haval M6 – и с механической, и с роботизированной коробкой передач.

Haval M6
Haval M6
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Самые доступные китайские кроссоверы – гайд «За рулем»

С учетом выгоды новые цены на Haval M6 выглядят так:

  • Haval M6 с механикой – 2 079 000 рублей;
  • Haval M6 с роботом – 2 199 000 рублей.

В августе цена на кроссовер выросла два раза за месяц: сначала на 50 тыс. рублей, а затем еще на 150-180 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Текущим летом минимальный ценник впервые пересек «психологическую отметку» в 2 млн рублей. При этом ни функционал, ни технические параметры автомобиля не изменились.

В обеих версиях кроссовер оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л на 143 л.с. и 202 Нм крутящего момента. Трансмиссией выступает 6-ступенчатая механическая коробка передач либо 7-ступенчатый робот.

В списке оснащения Haval M6 для российского рынка значатся: светодиодная оптика, автоматический климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя, «зимние» опции, рейлинги на крыше, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Haval

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За РулемСветлана Тарасенко
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