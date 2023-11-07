Неожиданно и оттого вдвойне приятно: Haval M6 стал дешевле на 100 тысяч рублей
Один из самых доступных в России – китайский кроссовер Haval M6 стал еще дешевле, его цена снизилась на 100 тысяч рублей. Эксперты «Автоновостей дня» узнали об этом промониторив прайс-листы бренда.
Согласно актуальному прайсу, прямая выгода в 100 тысяч рублей распространяется на обе версии Haval M6 – и с механической, и с роботизированной коробкой передач.
С учетом выгоды новые цены на Haval M6 выглядят так:
- Haval M6 с механикой – 2 079 000 рублей;
- Haval M6 с роботом – 2 199 000 рублей.
В августе цена на кроссовер выросла два раза за месяц: сначала на 50 тыс. рублей, а затем еще на 150-180 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Текущим летом минимальный ценник впервые пересек «психологическую отметку» в 2 млн рублей. При этом ни функционал, ни технические параметры автомобиля не изменились.
В обеих версиях кроссовер оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л на 143 л.с. и 202 Нм крутящего момента. Трансмиссией выступает 6-ступенчатая механическая коробка передач либо 7-ступенчатый робот.
В списке оснащения Haval M6 для российского рынка значатся: светодиодная оптика, автоматический климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя, «зимние» опции, рейлинги на крыше, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
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Источник: Avtonovostidnya.ru
Фото: Haval
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