Еще одна китайская марка вернулась в РФ официально

Компактвэн Haima 7X прибыл в Россию – первое фото

Поступило очередное подтверждение о возвращении китайской марки Haima в Россию – первые «живые» машины начали фотографировать в автосалонах дилеров. Напомним, о камбэке стало известно весной 2023 года, когда было решено открыть сразу несколько автосалонов – правда, пока не в Москве. Ближайший к столице центр расположится в Ярославле.

Теперь же появилась фотография реальных автомобилей Haima, прибывших в Россию. На переднем плане мы видим компактвэн 7X, стоящий, как утверждается, в автосалоне дилера в Набережных Челнах.

Известно, что в первое время линейка Хаймы в России будет состоять из двух моделей. Помимо однообъемника 7X, предполагается появление кроссовера 8S, по габаритам близкого с Toyota RAV4. Обе модели оснащаются единым силовым агрегатом: турбо-«четверка» 1.6 (195 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией (тип пока не уточняется) и передним приводом.

Haima 7X в автосалоне дилера марки в Набережных Челнах

Марка Haima официально присутствовала в России с 2011 по 2016 годы, продавая, в частности, модель Haima 3, недвусмысленно похожую на японскую Mazda 3.

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Источник: Автопоток