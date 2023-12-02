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32-сильный кабриолет BMW – Porsche для бедных

Редкий BMW 700 из времен, когда бренд пытался выжить – как он спас компанию

BMW 700 продавался одновременно с BMW 600 и знаменитой BMW Isetta 300. Это автомобили, с которых начался взлет компании. Но машины эти были скромными и, мягко говоря, бюджетными.

BMW 700 1964 года выпуска
BMW 700 1964 года выпуска

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По сравнению с остальными автомобилями 700-й выделяется по многим причинам. Во-первых, он совсем не похож на пузатые 600-й и 300-й.

BMW 700 1964 года выпуска
BMW 700 1964 года выпуска

Он действительно красив. Его окрестили «Porsche рабочих». Оснащался же кабриолет двухцилиндровым двигателем M111 Boxer объемом 697 куб. см и мощностью всего 32 л.с., а также 4-ступенчатой механикой.

BMW 700 1964 года выпуска
BMW 700 1964 года выпуска

В 1959 году BMW испытывала серьезные финансовые трудности, а 700-й имел большой успех. Он был настолько хорош, что акционеры передумали продавать компанию BMW концерну Daimler-Benz.

Самый редкий BMW (и самый страшный)

Да, этот маленький автомобиль с мотоциклетным двигателем спас компанию, и сегодня Mercedes-Benz есть с кем конкурировать. Семисотый даже превратили позже в седан, что сделало модель еще успешнее.

Всего BMW выпустила почти 190 тысяч 700-х за пять лет.

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемСтивен Риверс/Carscoops, BMW
Фото:За РулемСтивен Риверс/Carscoops, BMW
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