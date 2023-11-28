На рынке РФ появился кроссовер из Южной Кореи по привлекательной цене

Kia Sportage пятого поколения снова в России по цене от 3,75 млн рублей

Если стоит вопрос выбора нового автомобиля с проверенными агрегатами, стоит обратить внимание на южнокорейский кроссовер Kia Sportage пятого поколения. Корреспондент «Автоновостей дня» выяснил, что в настоящее время на российском рынке можно купить автомобили 2023 года выпуска по цене 3,75 и 3,85 млн рублей.

В объявлении продавца указано, что в эти суммы уже вошел утильсбор в размере 306 тысяч рублей, есть электронный ПТС, а также все остальные документы, необходимые для регистрации автомобиля в ГИБДД. Оба выставленных на продажу кроссовера оснащены бензиновым «атмосферником» объемом 2,0 л, он работает в сочетании с классическим шестиступенчатым автоматом, привод – полный.

Kia Sportage

Отличаются кроссоверы только комплектацией: у одного 18-дюймовые, а у второго — 19-дюймовые колесные диски. У Kia Sportage по цене 3,85 млн рублей салон обит кожей, есть топовый информационно-мультимедийный комплекс с двумя «бесшовно» соединенными экранами без физических кнопок. У второго экземпляра мультимедиа с двумя рядами кнопок и «крутилками» по бокам.

Kia Sportage

Официальные продажи Kia Sportage пятого поколения стартовали на рынке РФ в июле 2022 года, кроссоверы собирали на заводе Автотор в Калининграде. На тот момент рекомендованная розничная цена автомобиля начиналась от 2,849 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru