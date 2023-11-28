На рынке РФ появился кроссовер из Южной Кореи по привлекательной цене
Если стоит вопрос выбора нового автомобиля с проверенными агрегатами, стоит обратить внимание на южнокорейский кроссовер Kia Sportage пятого поколения. Корреспондент «Автоновостей дня» выяснил, что в настоящее время на российском рынке можно купить автомобили 2023 года выпуска по цене 3,75 и 3,85 млн рублей.
В объявлении продавца указано, что в эти суммы уже вошел утильсбор в размере 306 тысяч рублей, есть электронный ПТС, а также все остальные документы, необходимые для регистрации автомобиля в ГИБДД. Оба выставленных на продажу кроссовера оснащены бензиновым «атмосферником» объемом 2,0 л, он работает в сочетании с классическим шестиступенчатым автоматом, привод – полный.
Отличаются кроссоверы только комплектацией: у одного 18-дюймовые, а у второго — 19-дюймовые колесные диски. У Kia Sportage по цене 3,85 млн рублей салон обит кожей, есть топовый информационно-мультимедийный комплекс с двумя «бесшовно» соединенными экранами без физических кнопок. У второго экземпляра мультимедиа с двумя рядами кнопок и «крутилками» по бокам.
Официальные продажи Kia Sportage пятого поколения стартовали на рынке РФ в июле 2022 года, кроссоверы собирали на заводе Автотор в Калининграде. На тот момент рекомендованная розничная цена автомобиля начиналась от 2,849 млн рублей.
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Источник: avtonovostidnya.ru
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Отзывы о Kia Sportage (7)
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.