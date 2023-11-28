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Австрийская Magna Steyr в 2026 году наладит выпуск хитового внедорожника Scout

Volkswagen инвестирует почти 500 млн долларов на возрождение бренда Scout

Немецкий концерн Volkswagen обратился к австрийской компании Magna Steyr, производящей внедорожники Gelandewagen, с предложением помочь в разработке нового внедорожника под брендом Scout. По информации местных СМИ, сумма сделки составляет 492 млн долларов.

О своих намерениях немецкий производитель рассказал еще в 2022 году, а позже анонсировал строительство завода стоимостью 2 млрд долларов в Южной Каролине. Руководством было принято решение наладить производство электрических внедорожника и пикапа.

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Новейший внедорожник Scout позиционируется как конкурент Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Стоит отметить, что у компании Magna Steyr есть огромный опыт производства не только внедорожников, но и электромобилей Jaguar I-Pace и Fisker Ocean. В Volkswagen выразили надежду, что Scout станет хитом на автомобильном рынке.

Запуск производства автомобилей Scout запланирован на 2026 год.

Источник: ixbt.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемVolkswagen
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Фото:За РулемVolkswagen
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