Марка MG появилась в РФ – автомобили уже в наличии
Автомобили марки MG британского автопроизводителя, владельцем которого является китайский SAIC, появились в России. Об этом корреспонденту ресурса «Китайские автомобили» рассказали в одном из автоцентров Петербурга. В настоящее время в шоу-руме выставлены две модели, остальная партия прибудет позже, но предзаказ уже совсем скоро будет доступен.
Впервые об официальных поставках этой марки объявили в ходе выставки MIMS в августе текущего года. И уже сейчас у одного из официальных дилеров есть не только информация о моделях и ценах, но и сами автомобили в наличии.
Британская марка входит в концерн SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) с 2009 года, у компании широкий ассортимент продукции, одним из которых является электрический родстер Cyberster. После августовского анонса предполагаемый российский модельный ряд сократился.
На официальном сайте компании есть информация только о четырех моделях, это седан MG 5, крупный лифтбек MG 7, кроссовер MG One, а также электромобиль MG 4 EV (Mulan). В перечне нет спортивной версии седана MG 5 Scorpio и компактного лифтбека MG 6, хотя еще летом информация о них присутствовала.
На российском рынке представят модель MG 7 с двумя вариантами силовых установок: у первой турбомотор объемом 1,5 л (188 л.с. и 300 Нм) и семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. У второй более мощный турбомотор объемом 2,0 л (261 л.с. и 405 Нм) и классический девятиступенчатый автомат.
Что касается цен, то пока известна только стартовая цена лифтбека MG 7 — 3,685 млн рублей. За MG 4 EV попросят от 4,2 млн рублей. Цена седана MG 5 начинается от 2,424 млн рублей, а кроссовера One — от 3,22 млн рублей.
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Источник: китайские автомобили.рф
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