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«Тинькофф Авто» и «Москвич» подписали меморандум о сотрудничестве

Автомобили Москвич теперь можно приобрести онлайн в один клик

Банк «Тинькофф» и автопроизводитель «Москвич» подписали меморандум о сотрудничестве по продаже машин российской марки. Партнерство призвано популяризировать отечественные автомобили на рынке, а также развивать дистанционный канал продаж.

«Клиенты "Тинькофф Авто" смогут приобрести автомобили "Москвич" по рекомендуемой розничной цене с доставкой до дома. Решение всех вопросов, связанных с покупкой и обслуживанием авто — от выбора модели, цвета и комплектации до записи на тест-драйв, оформления заказа и документов — доступно онлайн без необходимости посещать дилерский центр», — говорится в пресс-релизе.
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В компании уточнили, что действие меморандума продлится до ноября 2026 года. В «Тинькофф Авто» подчеркнули, что подписанное соглашение с автоконцерном является важной вехой. В планах партнеров не только расширять взаимоотношения в рамках сервиса по продаже автомобилей, но и двигаться в направлении дальнейшей экспансии на рынок, отметил руководитель «Тинькофф Авто» Денис Мусиенко.

Коммерческий директор бренда «Москвич» Александр Мигаль уточнил, что в 51 городе России сформирована дилерская сеть из более 80 официальных точек продаж, а подписанный меморандум будет еще одним инструментом для развития продаж автомобилей. Напомним, на платформе «Тинькофф Авто» «в один клик» доступны для покупки автомобили Haval, Changan и Jetour.

Источник: bfm.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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Фото:За РулемМосквич
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