Стало известно, что изменилось в моторе Москвича 3
Мощность 1,5-литрового турбомотора отечественного автомобиля Москвич 3 снизилась со 150 л.с. до 136 л.с.. Об изменениях в официальных характеристиках модели сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
Представители компании объяснили решение руководства «переходом на новый сертификат, в рамках которого проводились замеры мощности в независимых лабораториях».
На российском рынке кроссовер Москвич 3 предлагается покупателям в двух комплектациях. Цена за автомобиль 2023 года выпуска в исполнении «Стандарт» с механической коробкой передач теперь стартует от 2,220 млн рублей.
Эта же версия с вариатором обойдется владельцам минимум в 2,285 млн рублей. Стоимость за комплектацию «Комфорт» составляет 2,478 млн рублей.
Последней новинкой отечественной марки стал лифтбек Москвич 6, его цена начинается от 2,626 рублей. В планах предприятия наладить в 2024 году выпуск Москвич 5 и Москвич 8.
Производственные цеха автозавода «Москвич» находятся на площадке бывшего завода «Рено Россия», которую он получил после ухода французского концерна Renault с российского рынка. В настоящее время в линейке предприятия три модели — кроссовер Москвич 3, электромобиль Москвич 3е и седан Москвич 6.
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Источник: rg.ru
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