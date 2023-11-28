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В России растет популярность запчастей для китайских авто

«Дром»: спрос на запчасти для китайских авто вырос на 10%, предложение – на 15%

В России заметно вырос спрос на комплектующие для автомобилей Chery (+5%), Geely (+9%), FAW (+9%), JAC (+9%) и Haval (+16%).

В целом, с начала года спрос на запчасти для китайских машин вырос, в среднем, на 10%, предложение - на 15%, подсчитали аналитики «Дрома».

А вот детали для машин Jetour, Forthing, Evolute, а также роскошных HiPhi и Zeekr пока особым интересом не пользуются. Несмотря на увеличение спроса, дефицита расходников и автозапчастей для технического обслуживания нет. Правда, насколько просто найти детали для кузова и крупные узлы, сказать сложно, отмечают специалисты.

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Китайские автомобили, несмотря на улучшение качества в последние годы, все еще уступают японским и европейским маркам, особенно с учетом серьезных испытаний российским климатом.

Цены на запчасти для китайских автомобилей растут неравномерно: масляные фильтры подорожали на 7%, свечи – на 8%, тормозные диски и амортизаторы – на 17%, а двигатели в сборе – на 6%. Стоимость кузовных запчастей повысилась до 12%, тогда как цены на фары и стекла выросли менее значительно – на 5%, а воздушные фильтры, лампы и тормозные колодки практически не подорожали.

Количество китайских марок на нашем рынке уже перевалило за 40, но при этом гарантий беспроблемной езды никто не дает. По-прежнему сложно с каталогами, подбор деталей часто превращается в квест, есть узлы, которые отремонтировать невозможно, приходится менять их целиком.

Поэтому специалисты советуют предпочесть автомобили тех марок, которые уже давно присутствуют на российском рынке.

Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
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