В Румынии в Сети рассекретели все нюансы дизайна нового кроссовера Dasia Duster
В Сеть слили видео с новым кроссовер Dacia Duster, рекламный ролик разместил на своем YouTube-канале румынский ресурс Autolatest. Авторы предположили, что продажи новинки на местном рынке начнутся уже 1 декабря. В нашей стране модель предыдущего поколения продавалась под брендом Renault.
На кадрах можно рассмотреть брутальный автомобиль в стиле модели Bigster. Этот концепт впервые был представлен в 2021 году, тогда же сообщалось, что серийный выпуск модели запланирован на 2025 год.
Dacia Duster получит Y-образную переднюю светодиодную оптику, рельефный капот, двухцветные колесные диски и V-образные фонари. Румынские эксперты утверждают, что на видео показана гибридная модификация. Судя по неофициальным данным, автомобиль получит бензиновый мотор объемом 1,6 л и электродвигатель, суммарная мощность составит 140 л.с.
Базовым двигателем у Dacia Duster будет трехцилиндровый силовой агрегат объемом всего 1 л с турбонаддувом. Он сможет работать не только на бензине, но и на газе. На выбор покупателя будет также вариант с бензиновым турбомотором объемом 1,2 л мощностью 130 л.с.
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Источник: autonews.ru
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Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету