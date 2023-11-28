В Румынии в Сети рассекретели все нюансы дизайна нового кроссовера Dasia Duster

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В Сеть слили рекламный ролик нового Renault Duster без камуфляжа перед премьерой

В Сеть слили видео с новым кроссовер Dacia Duster, рекламный ролик разместил на своем YouTube-канале румынский ресурс Autolatest. Авторы предположили, что продажи новинки на местном рынке начнутся уже 1 декабря. В нашей стране модель предыдущего поколения продавалась под брендом Renault.

На кадрах можно рассмотреть брутальный автомобиль в стиле модели Bigster. Этот концепт впервые был представлен в 2021 году, тогда же сообщалось, что серийный выпуск модели запланирован на 2025 год.

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Dacia Duster получит Y-образную переднюю светодиодную оптику, рельефный капот, двухцветные колесные диски и V-образные фонари. Румынские эксперты утверждают, что на видео показана гибридная модификация. Судя по неофициальным данным, автомобиль получит бензиновый мотор объемом 1,6 л и электродвигатель, суммарная мощность составит 140 л.с.

Базовым двигателем у Dacia Duster будет трехцилиндровый силовой агрегат объемом всего 1 л с турбонаддувом. Он сможет работать не только на бензине, но и на газе. На выбор покупателя будет также вариант с бензиновым турбомотором объемом 1,2 л мощностью 130 л.с.

Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемYoutube
Фото:За РулемYoutube
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+11