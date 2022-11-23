Он вернулся: Duster вновь можно купить в России

Объявления о продаже румынских кроссоверов появились у дилеров и на сайтах классифайдов.

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Популярный у россиян автомобиль производился до весны этого года под брендом Renault (владеет румынским заводом Dacia).

Автодилеры нашли возможность наладить поставки этого популярного кроссовера в нашу страну и принимают заказы в различных регионах России.

К примеру, дилер из Брянска предлагает Dacia Duster 2022 года выпуска по цене от 2 миллионов рублей.

За эту цену можно купить автомобиль с дизельным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 115 л. с.. Кроссовер оснащен 6-ступенчатой МКП и передним приводом. За 2,3 млн рублей покупателю готовы предложить комплектацию с климат-контролем, четырьмя камерами, восемью подушками безопасности, круиз-контролем и другими дополнительными опциями.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Газета.ru

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