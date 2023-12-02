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ГАЗ-2402: фишки, которых не было ни у одного советского авто (видео)
ГАЗ-2402: фишки, которых не было ни у одного советского авто (видео)
В видеофильме собрали все особенности ГАЗ-2402,...

ГАЗ-2402: фишки, которых не было ни у одного советского авто (видео)

В видеофильме собрали все особенности ГАЗ-2402, сделавшие универсал легендарным

Универсал ГАЗ-2402 для СССР оказался автомобилем еще более престижным и редким, чем «родительская» Волга ГАЗ-24. Неслучайно эти машины ценились и тогда, и сейчас – инженеры действительно постарались над модификацией.

Вот несколько отличительных черточек ГАЗ-2402, которые в годы его производства было не встретить больше нигде, да и по сей день совместить их все в одном автомобиле мало кому удается:

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Инспектор ГИБДД оформляет протокол – что категорически нельзя делать водителю
  • третий ряд сидений – он был тесноват, но отлично подходил для перевозки детей;
  • второй и третий ряды сидений складывались в идеально ровную грузовую площадку;
  • отдельная ниша для запасного колеса под откидывающимся задним номером;
  • дефлектор-воздухозаборник на крыше для улучшения вентиляции салона и очистки заднего стекла.

А жирным плюсом к трансформируемому салону была способность перевозить 400 кг груза – конечно, «по паспорту», а в реальности грузили в разы больше… Смотрим видеоролик о всех выдающихся качествах ГАЗ-2402!

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За РулемИннокентий Кишкурно
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