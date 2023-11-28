В 2024 году штрафом в 30 тысяч рублей накажут любителей езды на самокатах

В России вступят в силу 10 новых штрафов за нарушения ПДД

Десять новых штрафов за нарушение ПДД вступят в силу в России с 2024 года. Информация об этом со ссылкой на Минтранс РФ появилась в СМИ.

Речь идет о том, что власти разрабатывают новый Кодекс об административных правонарушениях, в него войдут новые виды наказаний, включая повышение сумм действующих санкций.

В частности, с 2024 года могут вернуться штрафы за нарушение средней скорости. Формулировка «средняя скорость движения транспортного средства» в ПДД отсутствует, но Минтранс намерен его ввести.

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО вырастет в 6 раз и составит 5 тысяч рублей, фиксировать наказание будут по камерам видеонаблюдения. Также вырастет до 5 тысяч рублей штраф за шумные машины и мотоциклы. Отмечается, что водителя могут привлечь к ответственности и выписать штраф еще до того, как он сядет за руль автомобиля. Например, за мытье машины во дворе дома штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей.

Если автомобиль на длительное время будет брошен во дворе (имеется в виду автохлам), штраф составит 1-3 тысячи рублей.

«К этой категории можно отнести машины, у которых отсутствуют предусмотренные заводом-изготовителем конструкции: капот, дверь, замки и прочее», – пояснил автоэксперт Александр Шумский.

Любителей езды на самокатах, гироскутерах, моноколесах и прочих средствах индивидуальной мобильности (СИМ) тоже теперь ждет наказание в виде нескольких разных штрафов. Штраф в 30 тысяч рублей грозит, если самокатчики не остановятся по требованию инспектора ДПС и откажутся от медосвидетельствования. Такую же сумму нарушители заплатят, если алкотестер покажет алкогольное опьянение.

Если самокатчик оставит место ДТП, его оштрафуют на 5 тысяч рублей, а за езду на самокате вдвоем (если он для этого не предназначен) составят протокол и выпишут штраф на 3 тысячи рублей. Тех родителей, кто перевозит ребенка на самокате, не оборудованном специальным устройством, накажут штрафом 5 тысяч рублей.

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Источник: chehov-vid.ru