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Lada Vesta получит автоматическую коробку передач

АВТОВАЗ назвал срок начала выпуска Lada Vesta с автоматической трансмиссией

Производство автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнется на рубеже 2023-2024 годов. Об этом сообщила пресс-служба отечественного производителя АВТОВАЗ.

«Планы по Lada Vesta остаются в силе», — уточнили представители предприятия.
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Относительно запуска Lada Granta с автоматом в пресс-службе уточнили, что в настоящее время проект находится в работе, и никаких конкретных дат не озвучили.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов ранее сообщал о проведении испытаний Lada Vesta с китайским вариатором, бренд производителя не уточнялся. На текущий момент российская марка выходит с конвейера с механической коробкой передач.

В планах производителя наладить в 2024 году выпуск Vesta с более мощным двигателем объемом 1,8 литра на 122 лошадиные силы (170 Нм крутящего момента).

Напомним, стоимость Lada Vesta NG в кузове седан составляет от 1,239 млн рублей, цена седана в версии Cross — от 1,733 млн рублей, универсала — от 1,329 млн рублей, «вседорожного» универсала — от 1,511 млн рублей. Совсем недавно линейка модификаций пополнилась исполнением Sportline от 2,175 млн рублей.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемАВТОВАЗ
Фото:За РулемАВТОВАЗ
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