У дилеров стали появляться товарные Lada Vesta Sportline
В дилерском центре Краснодара выставлена белая Lada Vesta Sportline, которую совсем недавно пустили в продажу. Автор видео с восторгом перечисляет особенности новинки: бамперы с красными полосками, спойлер, стильные 17-дюймовые колесные диски, новая светодиодная оптика, черная крыша, обивка сидений из кожзама и алькантары, а также кожаный руль с отстрочкой, цифровой щиток приборов.
Оснащен автомобиль 1,6-литровым мотором мощностью 118 л.с.
В конце ролика автор наводит резкость на ценник: в дилерском центре, который не называют, этот экземпляр выставлен за 2 499 900 рублей. АВТОВАЗ рекомендует такие машины к продаже за 2 175 900 рублей, чуть дороже обойдется версия Black - 2 205 900 рублей.
Пользователи гадают, чем же дооснастил дилер эту машину за 300 с лишним тысяч рублей, а также вспоминают, что «раньше за 2,5 млн можно было БМВ купить трешку».
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Avtograd news/VK
Коллаж: «За рулем»
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.