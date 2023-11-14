У дилеров стали появляться товарные Lada Vesta Sportline

В одном из автосалонов новую Lada Vesta Sportline предлагают за 2 499 900 руб.

В дилерском центре Краснодара выставлена белая Lada Vesta Sportline, которую совсем недавно пустили в продажу. Автор видео с восторгом перечисляет особенности новинки: бамперы с красными полосками, спойлер, стильные 17-дюймовые колесные диски, новая светодиодная оптика, черная крыша, обивка сидений из кожзама и алькантары, а также кожаный руль с отстрочкой, цифровой щиток приборов.

Оснащен автомобиль 1,6-литровым мотором мощностью 118 л.с.

В конце ролика автор наводит резкость на ценник: в дилерском центре, который не называют, этот экземпляр выставлен за 2 499 900 рублей. АВТОВАЗ рекомендует такие машины к продаже за 2 175 900 рублей, чуть дороже обойдется версия Black - 2 205 900 рублей.

Пользователи гадают, чем же дооснастил дилер эту машину за 300 с лишним тысяч рублей, а также вспоминают, что «раньше за 2,5 млн можно было БМВ купить трешку».

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Источник: Avtograd news/VK

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