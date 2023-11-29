Скибоб – лучший аксессуар Porsche, о котором вы никогда не слышали

Раритетный Porsche Skibob выставлен на продажу как раз к сезону

Раритетный Porsche Skibob, выпущенный в 1970-х годах, выставлен на продажу в Германии. Это уникальный экземпляр, который сочетает в себе элементы автомобиля и лыж.

Porsche Skibob 212

Skibob был разработан Porsche для катания с гор. Этот Skibob продается на аукционе RM Sotheby's.

Ожидается, что он будет продан за сумму от 6000 до 8000 долларов, или 531-708 тысяч рублей.

Skibob был разработан Porsche в 1972 году, когда зимние виды спорта набирали популярность.