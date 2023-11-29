Скибоб – лучший аксессуар Porsche, о котором вы никогда не слышали
Раритетный Porsche Skibob выставлен на продажу как раз к сезону
Раритетный Porsche Skibob, выпущенный в 1970-х годах, выставлен на продажу в Германии. Это уникальный экземпляр, который сочетает в себе элементы автомобиля и лыж.
Porsche Skibob 212
Skibob был разработан Porsche для катания с гор. Этот Skibob продается на аукционе RM Sotheby's.
Ожидается, что он будет продан за сумму от 6000 до 8000 долларов, или 531-708 тысяч рублей.
Skibob был разработан Porsche в 1972 году, когда зимние виды спорта набирали популярность.
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Кирилл Панов
Фото:RM Sotheby's
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Фото:RM Sotheby's
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