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Скибоб – лучший аксессуар Porsche, о котором вы никогда не слышали

Раритетный Porsche Skibob выставлен на продажу как раз к сезону

Раритетный Porsche Skibob, выпущенный в 1970-х годах, выставлен на продажу в Германии. Это уникальный экземпляр, который сочетает в себе элементы автомобиля и лыж.

Porsche Skibob 212
Porsche Skibob 212

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Skibob был разработан Porsche для катания с гор. Этот Skibob продается на аукционе RM Sotheby's.

Автомобилисты загнали себя в рекордные долги

Ожидается, что он будет продан за сумму от 6000 до 8000 долларов, или 531-708 тысяч рублей.

Skibob был разработан Porsche в 1972 году, когда зимние виды спорта набирали популярность.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемRM Sotheby's
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Фото:За РулемRM Sotheby's
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