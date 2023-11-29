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Надо брать! Chery снизила цену на самый дорогой кроссовер с богатым оснащением

Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid стал дешевле в РФ почти на полмиллиона рублей

На российском рынке дешевеют автомобили бренда Chery, вслед за седаном Arrizo цена самой дорогой модели — гибридного кроссовера Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid, снизилась на 349 900 рублей (6,7%). Об этом «Автоновости дня» узнали после мониторинга прайс-листов китайского производителя.

Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid – это обновленная версия Tiggo 8 Pro e+, продажи автомобиля стартовали в России в конце октября. У кроссовера с измененным экстерьером новое программное обеспечение, большой список опций. Стоимость единственной комплектации Ultimate теперь составляет 4,85 млн рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid
Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid
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Силовая установка гибридной новинки включает в себя два электродвигателя и бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с., суммарная отдача составляет 235 л.с., она разгоняет кроссовер до первой «сотки» за 7,5 секунд.

Общий запас хода в режиме «трасса» при полном баке на 60 л и хватает на 1000 км, только на электричестве «гибрид» проедет до 80 км по циклу NEDC. На 100 км потребуется всего 1,5 литра бензина, заправить можно даже 92-м.

В списке оснащений: 19-дюймовые литые диски, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, полный «зимний» пакет, кожаный салон, передние сиденья с обогревом, вентиляция. У пассажирского кресла есть также функция массажа и регулировки поддержки для ног, панорамная крыша с люком, система обзора 540°, парктроники, цифровая «приборка», мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым дисплеем, двуxзонный климат-контроль с функцией фильтрации и ионизации воздуха в салоне, беспроводная зарядка для смартфона, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и многое другое.

Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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