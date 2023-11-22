Китайский седан Chery Arrizo 8 можно купить в ноябре дешевле на 150 тысяч рублей

Дилеры в ноябре снизили цены на популярные в России Москвич, Chery и Haval

На фоне укрепления рубля и желания дилеров выполнить годовой план продаж, на российском рынке в ноябре текущего года наблюдается тенденция снижения цен на некоторые популярные бренды китайских и отечественных автопроизводителей.

В частности, стал дешевле на 100 тысяч рублей отечественный Москвич 3, цена на который стартует от 2,21 млн рублей. Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 стал дешевле на 80 тысяч рублей. Цены на него у дилеров начинаются от 2,12 млн рублей. Среднеразмерный китайский седан Chery Arrizo 8 подешевел сразу на 150 тысяч рублей, за него просят до 3,41 млн рублей. Цена на модель Omoda S5 начинается от 2,25 млн рублей, кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч, этот китайский автомобиль теперь можно приобрести по цене до 2,08 млн рублей.

Несмотря на то, что цены на многие бренды упали в цене, есть автомобили, которые наоборот, стали дороже. К ним относятся модели Lada и китайский Geely Monjaro. Хотя даже после подорожания предложения в соотношении цена-качество остаются привлекательными в соответствующих классах. Другими словами, если кто-то из автовладельцев сделал выбор в пользу таких популярных марок, как Москвич, Chery и Haval, сейчас самое время обновить свой автопарк по доступной цене.

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Источник: cenyavto.com