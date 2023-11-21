Спортивный седан Omoda стал доступнее

Седан Omoda S5 GT подешевел в России на 80 тысяч рублей

Китайские автомобили Omoda стали доступнее на российском рынке, вслед за седаном S5 упала стоимость и на его спортивную версию S5 GT. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе мониторинга прайс-листов бренда.

Стоит отметить, что практически все комплектации версии GT стали дешевле на 80 тысяч рублей. Если раньше цена на комплектацию Neo достигала 2,839 млн рублей, то сейчас она составляет 2,759 млн рублей. Аналогичная ситуация и с комплектацией Ultra — ее стоимость была 2,939 млн рублей, а сейчас 2,859 млн рублей.

Omoda S5 GT

Бренд Omoda позиционирует свой седан S5 GT как отдельную модель, его продажи на российском рынке стартовали в начале сентября текущего года. Под капотом у него 150-сильный турбомотор объемом 1,6 литра, сопряженный с семиступенчатым роботом.

Автомобиль уже в базовой комплектации Neo оснащен светодиодной оптикой, 17-дюймовыми литыми дисками оригинального дизайна, зеркалами заднего вида с обогревом, электрорегулировками и электроскладыванием. Есть передние и задние парктроники, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, обогревы руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех сидений, медиасистема с Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель и многое другое.

Omoda S5 GT

В топовой версии Ultra в списке оснащения заявлены расширенный набор электронных ассистентов водителя, камера кругового обзора, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, встроенный видеорегистратор, электрическая регулировка поясничного упора водительского кресла.

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Источник: avtonovostidnya.ru