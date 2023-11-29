Водителям рассказали, что портится в машине при дистанционном запуске двигателя

5 причин, почему стоит отказаться от дистанционного запуска двигателя

Автозапуск дает водителю возможность сэкономить время. Он садится в уже прогретый автомобиль и начинает движение. Но следует учитывать определенные нюансы при использовании автозапуска.

Водителям рекомендуется тщательно взвесить плюсы и минусы автоматического дистанционного запуска, так как, несмотря на удобство, существует пять причин отказаться от этой опции.

Потенциальный риск масляного голодания

Прогрев двигателя на холостом ходу может повысить вероятность масляного голодания, что, в свою очередь, может повлиять на срок службы двигателя.

Разряд аккумулятора

Каждый запуск двигателя приводит к потере заряда аккумулятора, и прогрев его не полностью восстанавливает заряд батареи, так как холодная батарея слабо заряжается и едва прогревается под капотом.

Накопление нагара

Прогрев на высоких оборотах и последующий переход на холостой ход могут вызвать образование нагара, ускоряя износ двигателя.

Износ коробки передач

Хотя двигатель может быть прогрет, и водитель считает, что автомобиль полностью готов к нагрузкам, автоматическая коробка передач остается холодной, что при динамичных стартах может привести к ее ускоренному износу.

Штрафы и жалобы (возможные)

Длительный прогрев автомобиля более 5 минут может привести жалобам соседей, которые могут вызвать полицию и это приведет к штрафу. За такое нарушение по предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей (статья 12.28 КоАП РФ).

Оптимальным решением является использование автозапуска непосредственно перед началом движения, чтобы избежать большинства из вышеперечисленных проблем.

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Источник: njcar.ru