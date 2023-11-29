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Старт продаж революционного кроссовера Dacia Duster запланирован на 2024 год

Renault официально представил обновленный гибридный Dacia Duster без вариатора

Состоялась мировая премьера кроссовера третьего поколения Duster, в компании его дебют называют новой главой в культовой саге бестселлера.

В зависимости от рынка сбыта автомобиль будет продаваться под марками Dacia и Renault.

Dacia Duster
Dacia Duster
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Габариты – 4,34х1,81х1,66 м, размер колесной базы не указан, но специалисты заверяют, что места для ног во втором ряду стало на 30 мм больше. Объем багажника вырос до 472 л, а благодаря рейлингам на крыше можно перевозить груз до 80 кг.

Технологичность во всех аспектах автомобилю придает платформа CMF-B – на ее основе создана Lada Iskra, также ее планировали с существенной модернизацией использовать для новой Lada Niva. Duster оснащен мягким гибридом на базе турботройки объемом 1,2 л мощностью 130 л.с., он доступен в модификации с передним и с полным приводом, безальтернативная 6-ступенчатая МКП.

Dacia Duster
Dacia Duster

У Duster Hybrid атмосферный двигатель объемом 1,6 л мощностью 140 л.с., стартер-генератор, электромотор и трехвальная коробка передач. Такой кроссовер стартует на электротяге, а ДВС подключается по мере набора скорости. Предполагается, что владельцы гибрида до 80% времени будут передвигаться на электротяге.

У третьего варианта силового агрегата – Duster Eco-G 100, мотор тоже работает на сжиженном природном газе. Запас хода в комбинированном режиме (по 50 л газа и бензина) составляет 1300 км. Что касается внедорожных возможностей, у полноприводной трансмиссии появилось несколько режимов: «Авто», «Снег», «Грязь/песок», «Бездорожье» и «Эко», есть система контроля скорости спуска, работающая на скорости до 30 км/ч, которую можно активировать даже при движении задним ходом.

Dacia Duster
Dacia Duster

Салон в базовой комплектации имеет аналоговую панель приборов с экраном 3,5 дюйма и функцией Dacia Mdeia Control. В версиях повыше установлена панель с дисплеем 7 дюймов и ММС с тачскрином 10,1 дюйма. Также есть беспроводная зарядка, до четырех портов USB, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, электрический стояночный тормоз, от шести подушек безопасности. Старт продаж нового Dacia Duster запланирован на 2024 год.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDacia
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Фото:За РулемDacia
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