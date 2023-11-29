#
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
И все-таки надо греть — эксперты объяснили, зачем нужен прогрев мотора зимой
И все-таки надо греть — эксперты объяснили, зачем нужен прогрев мотора зимой
Автоэксперты указали на целесообразность...
M-Hero
У премиального внедорожника M-Hero совокупная мощность агрегатов составляет 816 «лошадей»
«Моторинвест» объявил прием заказов на...
Был лазурный, стал зеленый — в Петербурге тестируют новые электробусы Yutong
Был лазурный, стал зеленый — в Петербурге тестируют новые электробусы Yutong
Заряда батареи нового электробуса Петербурга...

И все-таки надо греть — эксперты объяснили, зачем нужен прогрев мотора зимой

Автоэксперты указали на целесообразность прогрева двигателя зимой

Климатические условия в большинстве регионов России актуализируют вопрос о необходимости прогрева двигателя зимой перед поездкой. Стоит отметить, что в руководствах по эксплуатации некоторых отечественных автомобилей ничего не сказано о такой необходимости. В АВТОВАЗе, например, предупреждают автовладельцев, что автомобиль должен двигаться с места только после того, как на стеклах салона не останется льда, снега и запотевания.

При низких температурах ехать на автомобиле рекомендуется спустя 30 секунд после пуска двигателя. А если же прогрев двигателя и коробки передач производится уже в движении, то после длительной стоянки на холоде рекомендуется воздержаться от высоких оборотов и быстрого ускорения до того, как двигатель достигнет рабочей температуры.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Инспектор ГИБДД оформляет протокол – что категорически нельзя делать водителю

На заводе «Москвич» не рекомендуют работу двигателя на холостом ходу в течение длительного времени. Что касается иномарок, то их производители также советуют не допускать прогрева мотора на холостом ходу. Достаточно 10-20 секунд до включения передачи. Но при критически низких температурах это время нужно увеличить.

«Современные двигатели, по инструкции, не нуждаются в прогреве, двигатель можно запустить и поехать. Зимой ситуация несколько сложнее, особенно если мороз очень сильный. Следует завести машину и немного ее погреть. Причем главная задача – прогреть не только двигатель, но и салон. Потому что в промерзшем салоне водитель будет чувствовать себя некомфортно, и это будет небезопасно», – партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Достаточно 2-3 минут, и можно ехать. Современные двигатели не требуют длительного прогрева, но при очень низких температурах лучше прогреть автомобиль и избегать первые несколько метров движения высоких оборотов и резкого ускорения.

Источник: tass.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
Количество просмотров 1
Фото:За РулемDepositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0