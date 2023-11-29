И все-таки надо греть — эксперты объяснили, зачем нужен прогрев мотора зимой

Автоэксперты указали на целесообразность прогрева двигателя зимой

Климатические условия в большинстве регионов России актуализируют вопрос о необходимости прогрева двигателя зимой перед поездкой. Стоит отметить, что в руководствах по эксплуатации некоторых отечественных автомобилей ничего не сказано о такой необходимости. В АВТОВАЗе, например, предупреждают автовладельцев, что автомобиль должен двигаться с места только после того, как на стеклах салона не останется льда, снега и запотевания.

При низких температурах ехать на автомобиле рекомендуется спустя 30 секунд после пуска двигателя. А если же прогрев двигателя и коробки передач производится уже в движении, то после длительной стоянки на холоде рекомендуется воздержаться от высоких оборотов и быстрого ускорения до того, как двигатель достигнет рабочей температуры.

На заводе «Москвич» не рекомендуют работу двигателя на холостом ходу в течение длительного времени. Что касается иномарок, то их производители также советуют не допускать прогрева мотора на холостом ходу. Достаточно 10-20 секунд до включения передачи. Но при критически низких температурах это время нужно увеличить.

«Современные двигатели, по инструкции, не нуждаются в прогреве, двигатель можно запустить и поехать. Зимой ситуация несколько сложнее, особенно если мороз очень сильный. Следует завести машину и немного ее погреть. Причем главная задача – прогреть не только двигатель, но и салон. Потому что в промерзшем салоне водитель будет чувствовать себя некомфортно, и это будет небезопасно», – партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Достаточно 2-3 минут, и можно ехать. Современные двигатели не требуют длительного прогрева, но при очень низких температурах лучше прогреть автомобиль и избегать первые несколько метров движения высоких оборотов и резкого ускорения.

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Источник: tass.ru