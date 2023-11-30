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ВС: покупатель автомобиля не должен оплачивать риски дилера

Прецедент: Верховный суд удовлетворил иск покупателя в деле против автосалона

Пересмотр стоимости автомобиля допускается в зависимости от изменения цен комплектующих деталей, если это предусмотрено договором купли-продажи. Но если условия сделки ущемляют права потребителя, они признаются недействительными. Такой вердикт вынес Верховный суд РФ по иску автовладельца, который в борьбе за свои права с автосалоном дошел до высшей инстанции.

Речь идет о покупке автомобиля в салоне, стоимость которого в размере 3,5 млн рублей была зафиксирована в договоре и которую нельзя было менять. Но машину автосалон доставил только спустя полгода, причем стоимость автомобиля выросла до 3,9 млн рублей.

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Подписанный с продавцом еще один договор купли-продажи был оформлен задним числом, датой подписания первоначального договора. В договоре цена сделки составляла уже 3,9 млн рублей, причем в нем появился пункт, что продавец вправе в одностороннем порядке изменить цену, если производитель или поставщик поменяет стоимость поставки авто продавцу. Автовладелец подписал договор, забрал машину, погасил кредит и отказался от страховок.

В итоге покупатель потратил на покупку 4,2 млн рублей, гражданин расценил разницу как убытки и пошел в суд. В исковом заявлении он просил взыскать с салона 664 293 рубля убытков, 45 461 рубль неустойки, а также штраф в размере 50% от суммы, которую присудят в пользу потребителя. Суд вынес положительное решение в отношении покупателя, так как в первоначальном договоре были прописаны все ключевые условия сделки.

Но автосалон оспорил решение, и апелляция встала на его сторону, отказав покупателю. Автовладелец обратился в Верховный суд РФ, и тот признал нарушение прав покупателя. Верховный суд РФ в своих доводах отметил, что можно пересмотреть цену товара в зависимости от изменения стоимости комплектующих деталей, если в договоре купли-продажи предусмотрена такая возможность. Но если условия сделки ущемляют права потребителя, то они признаются недействительными.

Речь идет о пунктах договора, по которым на потребителя возложена ответственность за предпринимательские риски. Суд отметил, что потребитель является более слабой стороной в споре с компанией, и у него нет рычагов влияния на содержание сделки при ее подписании. Также суд обратил внимание, что продавец не выполнил условия договора в части поставки автомобиля в срок, причинив покупателю убытки.

Юристы называют это решение Верховного суда РФ очень актуальным, так как в современных реалиях в отношениях покупатель-продавец в части поставки приобретенного автомобиля очень важно сохранить баланс интересов сторон. В сделках должны быть предусмотрены не только предпринимательские риски, но и соблюдение прав потребителя.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
Фото:За РулемDepositphotos
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