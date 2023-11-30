«Москвич» присматривается к выпуску гибридных автомобилей

Директор по производству завода «Москвич»: тренд на электромобили идет на спад

Автозавод «Москвич» сейчас активно изучает возможность внедрения производства гибридных автомобилей, отметил директор по производству Олег Масляков на форуме «Российский промышленник».

По мнению топ-менеджера, тренд на EV (электромобили) идет на спад. Поэтому инженеры завода рассматривают перспективы выпуска гибридных автомобилей, в том числе концепцию REV (гибрида с расширенной дальностью), дающую возможность преодолевать до 2 тысяч километров без подзарядки.

Заводчане активно изучают гибридные технологии, перенимая опыт у китайских коллег.

Сегодня завод выпускает кроссовер Москвич 3 и его электрическую версию Москвич 3е, а также седан Москвич 6.

В 2024 году модельная линейка дополнится кроссовером D-класса Москвич 8 и кроссовером Москвич 5.

В дополнение к производству автомобилей завод начнет выпускать зарядные станции для электротранспорта, окмечая комплексный подход к энергоэффективности и мобильности.

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Источник: ТАСС