«Москвич» присматривается к выпуску гибридных автомобилей
Автозавод «Москвич» сейчас активно изучает возможность внедрения производства гибридных автомобилей, отметил директор по производству Олег Масляков на форуме «Российский промышленник».
По мнению топ-менеджера, тренд на EV (электромобили) идет на спад. Поэтому инженеры завода рассматривают перспективы выпуска гибридных автомобилей, в том числе концепцию REV (гибрида с расширенной дальностью), дающую возможность преодолевать до 2 тысяч километров без подзарядки.
Заводчане активно изучают гибридные технологии, перенимая опыт у китайских коллег.
Сегодня завод выпускает кроссовер Москвич 3 и его электрическую версию Москвич 3е, а также седан Москвич 6.
В 2024 году модельная линейка дополнится кроссовером D-класса Москвич 8 и кроссовером Москвич 5.
В дополнение к производству автомобилей завод начнет выпускать зарядные станции для электротранспорта, окмечая комплексный подход к энергоэффективности и мобильности.
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Источник: ТАСС
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