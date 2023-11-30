Кредиты под залог машин набирают популярность

Составлен портрет человека, берущего заемы под залог автомобиля

В последние пару лет автомобили стали цениться выше благодаря их дефициту и стоимости. Поэтому популярность автозаймов среди предпринимателей за последний год выросла на треть – с 30 до 40%, выяснил финтех-сервис CarMoney, федеральная компания (72 региона РФ), работающая в сегменте залоговых займов с портфелем 4,8 млрд рублей. В ходе исследования было проанализировано 15 тысяч автозаймов за 9 месяцев 2023 года.

Предприниматели брали автозаймы как на развитие текущего бизнеса – на пополнение оборотного капитала, ремонт или обустройство офисов, магазинов и других помещений коммерческого назначения, так и на запуск нового дела.

«Мы продолжаем отмечать рост спроса со стороны микробизнесменов. Это клиенты с хорошим уровнем лояльности, платежеспособности и высокой финансовой грамотностью. Кроме того, мы видим в этом крайне значимую, социальную функцию предоставления ликвидности самому многочисленному сегменту предпринимательства в России, зачастую выступая для небольшого бизнеса кредитором последней инстанции», – отметила коммерческий директор финтех-сервиса CarMoney Татьяна Благовещенская.

Средний возраст заемщика в сфере автозаймов – 37,8 лет, а его среднемесячный доход сегодня составляет уже 119 289 рублей – за год он вырос на 9%.

Выросла и доля женщин среди заемщиков. В 2022 году она составляла 25%, а в 2023 году достигла 27%. И это хорошая новость для кредиторов, так как женщины в вопросе возврата кредитов более дисциплинированы.

Если смотреть по целям займов, то наибольшую динамику показывает категория «личные нужды» – эти займы берут на образование, медицину (например, стоматология), крупные покупки (например, бытовая техника, мебель для дома или офиса) – их доля в общем количестве выросла на 2,65% до 26,1%. Эта же категория оказалась самой быстрорастущей в абсолютном выражении – общий объем автозаймов с указанием цели «на личные нужды» за 9 месяцев вырос на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Традиционно самой популярной целью займа под залог автомобиля заемщики называют заем на ремонт (коммерческих помещений, квартир или дач) – на них приходится более трети новых выдач как по количеству, так и по объему автозаймов – 32%.

На образование, медицину и крупные покупки деньги берут 26% заемщиков. На рефинансирование сторонних кредитов – 20% (кредиты под залог автомобилей более выгодны, а их ставки ниже). Еще 16% берут заемы на открытие нового дела и развитие текущего бизнеса. На прочие цели приходится 6% автозаймов.

Средняя запрашиваемая сумма займа под залог автомобиля составила 319,1 тысяч рублей, и за последний год она выросла на 13%. Средняя же выдаваемая сумма увеличилась на 14,6% и составила 314,2 тысяч рублей.

Больше всего заемщиков, берущих займы под залог автомобиля, проживает в Москве и Московской области (19%), Краснодарском крае (6%), Санкт-Петербурге (4%) и Ростовской области (4%). В топ-10 регионов по этому параметру также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Свердловская и Челябинская области, а также Башкортостан.

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