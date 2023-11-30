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Эксперты смоделировали три сценария развития событий на рынке продаж авто в 2024 году

Аналитики автоотрасли прогнозируют в 2024 году рост продаж автомобилей на 24%

Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в 2024 году могут вырасти на 24% в сравнении с показателями 2023 года и достичь 1,3 млн машин. Такими прогнозами поделились «Ведомости» со ссылкой на аналитические данные агентства «Автостат».

По мнению экспертов, есть три возможных сценария развития событий в части продаж на авторынке России. Согласно первым двум, в 2024 году рынок продемонстрирует значительный рост. По оптимистичным прогнозам, в 2024 году продажи легковых автомобилей вырастут на 36% и приблизятся к значениям порядка 1,48 млн экземпляров.

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При этом, при пессимистичном сценарии, на рынке легковушек ожидается спад на 9%, до 900 тысяч штук. Эксперты «Автостата» не уверены в реалистичности такого прогноза. Аналитики агентства склоняются к воплощению в жизнь базового сценария, подчеркнул исполнительный директор компании Сергей Удалов.

В начале ноября текущего года аналитики Национального агентства промышленной информации (НАПИ) сделали прогноз, что продажи новых легковых автомобилей в 2024 году по базовому сценарию развития рынка составят 1,122 млн штук. Оптимистичный сценарий предполагает рост до 1,240 млн единиц, а пессимистичный покажет снижение до 1,027 млн экземпляров.

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Источник: vedomosti.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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