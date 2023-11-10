Подсчитано, сколько автомобилей купят россияне в 2024 году

НАПИ: в 2024 г. продадут 1122 тыс. легковых авто – базовый прогноз

Продажи новых легковых автомобилей в 2024 г. по базовому сценарию развития рынке составят 1 122 000 шт., подсчитали в агентстве НАПИ. Оптимистичный сценарий предполагает рост до 1 240 000 шт., а пессимистичный - снижение до 1 027 000 шт.

Базовый

Базовый сценарий (1 122 000 шт. в 2024 году) основан на сохранении санкций против России до конца 2024 года и выполнении плана производства АВТОВАЗа на уровне 86% от 500 тысяч заявленных автомобилей.

Доля китайских брендов в 2024 г. на российском рынке незначительно сократится по сравнению с 2023 г. Произведенные в России авто будут продаваться по-прежнему, а импорт из Поднебесной уменьшится из-за возросшего утилизационного сбора, по той же причине сократится и параллельный импорт. Программы господдержки (льготный автокредит, лизинг и др.) будут продлены в 2024 г. с прежним объемом финансирования. Также на ситуацию могут повлиять и другие макроэкономические показатели.

В базовом сценарии на российском рынке будут преобладать российские и китайские автомобили, а также новые машины, ввезенные по параллельному импорту и иностранные бренды, произведенные в КНР и «дружественных» странах.

Оптимистичный

Оптимистичный сценарий (1 240 000 шт.) предполагает, что, несмотря на санкции, доля китайских брендов в 2024 году на российском рынке останется такой же, как и в нынешнем году, возможно, откроются производства и других китайских брендов. Продажи автомобилей Москвич на традиционных типах топлива в 2024 г. вырастут до 28 тыс. шт. благодаря инициативе по «пересаживанию» госслужащих на российские автомобили.

Пессимистичный

По пессимистичному сценарию (1 027 000 штук.), санкции против РФ не только сохранятся, но и ужесточатся. Доля китайских брендов на российском рынке сократится. Параллельный импорт новых автомобилей через «третьи» страны продолжится, но объем поставок будет меньше, чем по базовому сценарию, из-за сложностей и ужесточения санкций.

Программы господдержки хотя и будут продлены в 2024 г., но денег на них государство выделит меньше.

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Источник: НАПИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC