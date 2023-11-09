Не спешите покупать эти машины из Китая

Володина: надо быть осторожными при покупке подержанных китайских машин

Китайских машин на нашем рынке будет становиться все больше и больше, да китайцы толком еще к нам и не «зашли». До последнего россияне предпочитали покупать машины западных брендов, остатки которых еще были на складах, да сами китайцы совсем недавно открылись после всех ковидных ограничений, отметила управляющий директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Светлана Володина.

Одно можно сказать с уверенностью: на российский рынок в самое ближайшее время хлынут не только потоки новых китайских автомобилей, но и подержанных, которых в этой стране очень много. Там принято часто менять свои личные автомобили. В целом Пекину интересен российский авторынок.

При этом эксперт отмечает, что особенно осторожно нужно подходить к покупке подержанных машин из Китая.

«Учитывая климатические условия страны – частые тропические дожди, циклоны, наводнения, – есть опасность приобрести экземпляр, пострадавший от всяких стихий. Число подобных автомобилей, к слову, исчисляется в Китае десятками тысяч», - предупредила Светлана Володина.

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Источник: Интервью/РИА Новости

Фото: Depositphotos