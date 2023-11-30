Вот что нужно проверить в автомобиле, если печка перестала греть
Низкий уровень охлаждающей жидкости, воздушная пробка, загрязнения фильтра салона, а также ряд других факторов могут быть признаком поломки системы отопления автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Алексей Рузанов.
В зимнее время печка в автомобиле является одной из важных составляющих комфортной езды. Приятная температура в салоне при исправной системе отопления достигается за 10 минут. Если прошло больше времени, а в салоне не стало теплее — надо проверять систему отопления на наличие неисправности.
Рузанов назвал четыре основные признака неисправности системы отопления:
- из воздуховодов идет холодный воздух при показании HOT;
- запотевание стекол при работающей печке;
- нет изменений при переключении направления потока воздуха;
- к левому сиденью поступает холодный воздух, а к правому горячий (или наоборот).
Зачастую причиной поломки системы отопления становится вышедший из строя радиатор отопителя или термостат. Определить точную причину поможет диагностика системы в автосервисе, подчеркивает Рузанов.
Чтобы предупредить поломку печки, нужно регулярно менять охлаждающую жидкость и контролировать ее уровень. Также необходимо менять ее через каждые 45-50 тысяч км пробега или через 2-4 года эксплуатации автомобиля, напоминает эксперт.
Время от времени рекомендуется переключать режимы работы отопителя во избежание «закисания» моторчика сервоприводов — то есть менять режимы обдува даже тогда, когда комфортно ездить на одном и том же варианте обогрева, резюмирует Рузанов.
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Источник: rg.ru
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