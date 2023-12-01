#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Niva Legend и Niva Travel
Обеим моделям Нивы вернули важные опции
Niva Legend и Niva Travel получили АБС и...
Складской терминал класса «А» SINTEC Group
SINTEC Group развивает логистические возможности
Компания запускает несколько новых современных...
Kia Stonic
Дешевле «китайца» — на рынок РФ привезли кроссовер Kia Stonic
Топовая версия Kia Stonic стоит в России 2,5...

Инспекторы ДПС с 1 декабря начнут выписывать штрафы за резину не по сезону

Водителей предупредили о рейдах ГИБДД «Зимняя резина» по всей России

Сегодня, 1 декабря, наступила календарная зима, это значит, что использование автомобиля с резиной не по сезону категорически запрещено. Соответствующий перечень вступил в силу в сентябре текущего года, за нарушение автовладельцам грозит штраф в размере 500 рублей.

Требования к сезонности шин регламентирует часть 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. ГИБДД начиная с 1 декабря 2023 года объявляет рейды «Зимняя резина». Речь идет о том, что на дорогах в разных регионах страны инспекторы ДПС будут обращать особое внимание на наличие зимней резины у автомобилей.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Первый тест Москвича 6: 4 достоинства и один большой минус

В Вологодской области, например, еще с 27 ноября проводится мероприятие «Техконтроль», оно продлится до 3 декабря. В Брянской области 1 и 2 декабря представители ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Зимняя резина». Оно призвано предупредить возможные риски возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за резины, не соответствующей требованиям сезонности.

В ГИБДД напомнили, что в период с декабря по февраль запрещена эксплуатация:

  • транспортных средств категорий М1 (легковые авто), N1 (грузовики до 3,5 тонн), не укомплектованных зимними шинами на всех колесах;
  • транспортных средств, укомплектованных зимними шинами, глубина рисунка протектора которых составляет менее 4 мм;
  • транспортных средств категорий М2 (автобусы до 5 тонн), М3 (автобусы свыше 5 тонн), N2 (грузовики свыше 3,5 тонн) и N3 (грузовики свыше 12 тонн), не укомплектованных цепями противоскольжения при условии отсутствия зимних шин.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: 110km.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемАндрей Любимов/АГН «Москва»
Фото:За РулемАндрей Любимов/АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0