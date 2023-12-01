Инспекторы ДПС с 1 декабря начнут выписывать штрафы за резину не по сезону

Водителей предупредили о рейдах ГИБДД «Зимняя резина» по всей России

Сегодня, 1 декабря, наступила календарная зима, это значит, что использование автомобиля с резиной не по сезону категорически запрещено. Соответствующий перечень вступил в силу в сентябре текущего года, за нарушение автовладельцам грозит штраф в размере 500 рублей.

Требования к сезонности шин регламентирует часть 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. ГИБДД начиная с 1 декабря 2023 года объявляет рейды «Зимняя резина». Речь идет о том, что на дорогах в разных регионах страны инспекторы ДПС будут обращать особое внимание на наличие зимней резины у автомобилей.

В Вологодской области, например, еще с 27 ноября проводится мероприятие «Техконтроль», оно продлится до 3 декабря. В Брянской области 1 и 2 декабря представители ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Зимняя резина». Оно призвано предупредить возможные риски возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за резины, не соответствующей требованиям сезонности.

В ГИБДД напомнили, что в период с декабря по февраль запрещена эксплуатация:

транспортных средств категорий М1 (легковые авто), N1 (грузовики до 3,5 тонн), не укомплектованных зимними шинами на всех колесах;

транспортных средств, укомплектованных зимними шинами, глубина рисунка протектора которых составляет менее 4 мм;

транспортных средств категорий М2 (автобусы до 5 тонн), М3 (автобусы свыше 5 тонн), N2 (грузовики свыше 3,5 тонн) и N3 (грузовики свыше 12 тонн), не укомплектованных цепями противоскольжения при условии отсутствия зимних шин.

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Источник: 110km.ru