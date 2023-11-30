Не попадите на этот штраф! Важные изменения для автомобилистов в декабре 2023 года

С 1 декабря многих водителей ждут штрафы за шины и процедура замены прав

В начале каждого месяца российских водителей традиционно поджидают какие-либо изменения – вступают в силу новые постановления, обновляются нормы, заканчивают действие прежние процедуры. В декабре 2023 года перечень нововведений не слишком длинный, но среди них есть очень важные. Например, есть новости по штрафам.

Штраф за летние шины

Штраф в размере 500 рублей за шины не по сезону можно будет получить уже 1 декабря. Постановление, являющееся приложением к ПДД, вступило в силу еще в сентябре: легковые и грузовые машины до 3,5 тонн должны быть оснащены зимними шинами в декабре, январе и феврале. Если зимние шины стоят не на всех колесах, вы также получите штраф. В летние месяцы нельзя ездить на шипованной зимней резине (на нешипованной – допустимо).

Выплаты по ОСАГО и цена полиса

В 2023 году трижды обновлялись справочники средней стоимости запчастей, использующиеся для расчета стоимости ремонта по ОСАГО, – 19 марта, 19 июня и 19 сентября. В первых двух редакциях средняя стоимость немного росла, но к третьей, ввиду некоторой стабилизации с запчастями, в отдельных случаях начала снижаться. С одной стороны, учет актуальных цен позволят водителям получить соизмеримую оплату ремонта после ДТП, с другой – если объемы выплат растут, дорожают сами полисы ОСАГО. В ноябре на сайте РСА началась очередная проверка справочников – обновленная редакция будет принята 19 декабря.

Цены на техосмотр

Как известно, техосмотр теперь проходят при перерегистрации легковых авто, а также он обязателен для коммерческого транспорта. По обновленной методике, до 20 декабря 2023 года будут утверждены цены на техосмотр, вступающие в действие с 1 января 2024 года. Напомним, в 2023 году цена техосмотра легкового автомобиля составляла 913 рублей.

Срок действия прав

В апреле 2022 года действие российских водительских удостоверений продлили на три года. Подчеркнем: речь шла о правах, кончающихся в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Загляните в свое удостоверение: если оно заканчивается в декабре 2023-го, срок действия автоматически продлен до декабря 2026-го. А вот если права истекают в 2024-м или позже, их придется поменять в обычном порядке.