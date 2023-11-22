ГИБДД выпишет штраф автовладельцу за резину не по сезону даже в случае мелкого ДТП

Российским водителям рассказали о новом штрафе с 1 декабря 2023 года

Начиная с 1 декабря 2023 года сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей за эксплуатацию автомобиля с резиной не по сезону. Об этом в комментарии «Ленте.ру» напомнила адвокат Татевик Чугурян.

Такая мера предусмотрена соответствующим постановлением Правительства РФ, вступившем в силу 1 сентября 2023 года. Сумма штрафа составляет 500 рублей, предупредила адвокат. Она объяснила, что в прежней редакции документа в перечень неисправностей колес и шин были включены такие параметры несоответствия, как износ, размер шин и так далее.

«Теперь же в пункт 5 постановления внесена максимальная конкретизация для водителя. Так, неисправностью признается установка шин с шипами противоскольжения, применяемых в летний период (июнь, июль, август), а также неустановка зимних шин в зимний период – декабрь, январь, февраль», — уточнила собеседница издания.

Другими словами, езда на резине не по сезону законодательно приравнена к управлению неисправным транспортным средством, констатировала адвокат.

Старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан уточнил, что с 1 декабря водителей не будут в обязательном порядке штрафовать за нарушение статьи 12.5 КоАП, эта статья предусматривает предупреждение.

«Наша задача помочь водителям и предупредить их, а не выписывать штрафы. Вне зависимости от сезона россияне могут ездить на шинах-“липучках”, хоть эксплуатация таких шин в летнее время и сократит срок их службы», — подчеркнул представитель ГИБДД.

Даже в случае мелкого ДТП инспектор ДПС учтет, какая резина установлена на автомобиле. В этом случае тоже будет наложена административная ответственность, потому что водитель обязан содержать свое транспортное средство в надлежащем и исправном состоянии, резюмировал Белан.

Отмечается, что в холодное время зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса. В противном случае будет выписан штраф. Это касается тех водителей, которые устанавливают зимнюю резину только на ведущую ось.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: lenta.ru