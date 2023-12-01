Эти функции в машине делают жизнь водителя безопаснее

Автоэксперт Власов рассказал, какие функции автомобиля спасут жизнь при ДТП

Важным компонентом безопасности являются подушки безопасности, которые предотвращают травмы, так как созданы на основе многолетнего практического опыта, напомнил автоэксперт Сергей Власов.

Он подчеркнул, что современные модели подушек корректно срабатывают, смягчая удар и спасая жизни водителя и пассажиров. А все слухи о том, что они больше травмируют, чем спасают, эксперт назвал бредом.

Пристегивание ремней безопасности перед началом движения также играет важную роль. Эксперт советует поддерживать ровное положение тела, чтобы предотвратить возможные травмы головы и других частей тела при резком срабатывании аэрбэга. Хорошо, если в машине установлены различные виды подушек безопасности, включая фронтальные, боковые, коленные и т.д. Они максимально защитят водителя в случае различных видов столкновений.

Одной из важных функций является антиблокировочная система (ABS). Власов подчеркивает, что отсутствие ABS может привести к блокировке передних колес на гололедице, что делает трудным уход от препятствия впереди.

Часто во время длительного путешествия водитель начинает «клевать носом». Чтобы избежать засыпания за рулем и смертельного исхода, эксперт советует иметь в машине систему контроля усталости водителя.

Таким образом, наличие этих функций в автомобиле гарантирует максимальную безопасность водителя и пассажиров в различных ситуациях на дороге.

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Источник: «Вечерняя Москва»