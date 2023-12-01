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Россия начнет собственное производство подушек безопасности

В Ульяновске строят завод по производству подушек безопасности и блоков управления

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и гендиректор ООО «Компоненты Системы Безопасности» (входит в «Соллерс») Михаил Нога подписали соглашение о запуске проекта по производству систем безопасности. До 2026 года «Соллерс» создаст на территории индустриального парка УАЗ в Ульяновске производственные мощности, дающие городу около двухсот новых рабочих мест.

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На этих мощностях планируется наладить выпуск довольно обширной компонентной базы: подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой безопасности.

«Инвестиции компании только на первом этапе составят 1,5 млрд рублей. Предприятие будет поставлять продукцию на ряд автомобильных заводов, которые уже работают, а также будут локализовываться в России. Со стороны региона, мы окажем всю необходимую помощь инвестору», – отметил Алексей Русских.

Планируется высокий уровень локализации выпускаемых компонентов – в частности, беспрецедентной для РФ должна стать локализация магниевых сплавов. Производство обещают запустить в первом квартале 2025 года.. Как известно, в марте 2023 года УАЗ вернул на модель Патриот систему ABS, но возвращения ESP и подушек безопасности (хотя бы заимствованных) придется ждать минимум до 2024 года.

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


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