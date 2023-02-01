Когда на УАЗы вернутся ABS и ESP? Названы сроки

С 1 февраля в должность генерального директора УАЗа вступил Алексей Спирин, сменивший на этом посту Адиля Ширинова, который остался совладельцем и председателем совета директоров Sollers. В своем первом большом интервью Спирин, помимо прочего, уточнил сроки возвращения на внедорожники УАЗ систем ABS и ESP, а также подушек безопасности.
«В среднесрочной перспективе работаем над вопросом возвращения гидроагрегата управления АБС с системой курсовой устойчивости, а также подушек безопасности. Планируем вернуть их к концу 2023 — началу 2024 года. Сейчас ведется проработка и подготовка с нашими партнерами испытания автомобилей», — рассказал Алексей Спирин.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В июле 2022 года стало известно о том, что вместо использовавшейся ранее АБС Bosch на УАЗы «примеряют» систему китайского производителя APG. С лета завод выпускает «упрощенные» машины без попавших под санкции компонентов, в том числе без АБС. После возвращения АБС в мае 2024 года на УАЗы планируют начать ставить китайские дизель и МКП.
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Источник: 73online.ru
Фото: «За рулем»
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