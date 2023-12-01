#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автопроизводителям с 1 декабря запретили выпускать машины без ABS
Автопроизводителям с 1 декабря запретили выпускать машины без ABS
Автоэксперт Подщеколдин объяснил, как ABS может...
Почувствуйте, как ему холодно
Стоит ли к зиме снижать вязкость? Маловязкие масла reinWell снижают износ на холодную
Вообще, это очень хорошая практика, когда в...
Опубликован рейтинг самых бюджетных авто российского рынка
Опубликован рейтинг самых бюджетных авто российского рынка
В топ-7 самых дешевых машин декабря 2023 года...

Водитель добился компенсации за испорченный лавиной снега автомобиль

Суд встал на сторону автовладельца, на машину которого с крыши упал снег

Эта история произошла в Якутии и началась с того, что собственник квартиры припарковал свою машину возле многоквартирного дома, где он живет. В какой-то момент с крыши сошел снег прямо на легковой автомобиль, в результате чего появились вмятины на крыше и капоте, было разбито лобовое стекло, с передней пассажирской стороны оторвана накладка стойки.

Сотрудники полиции составили протокол осмотра места происшествия, владелец провел оценку ущерба транспортного средства и обратился в управляющую компанию. Но претензию гражданина коммунальщики проигнорировали.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Нелегалы в России водить не смогут: для них введут режим контроля пребывания

Тогда автовладелец обратился d суд и попросил взыскать с коммунальщиков ущерб: ремонт машины – 147 тыс. рублей, расходы по оценке ущерба – 8 тыс. рублей, услуги юриста – 20 тыс. рублей, штраф и компенсацию морального вреда – 10 тыс. рублей.

Дело долго «гуляло» по судебным инстанциям. Сначала истцу отказали, посчитав недоказанным, что повреждения машина получила именно от свалившегося снега. В апелляции все же решили, что факт падения снега подтверждает протокол осмотра места происшествия, и постановили частично удовлетворить иск.

Но в последующих инстанциях решили в выплатах отказать на основании того, что положения «потребительского» закона в этом случае неприменимы. Точку в деле поставил Верховный суд, указавший, что закон «О защите прав потребителей» регулирует, в том числе, отношения между потребителями услуг и исполнителями.

В данном случае собственники помещений в многоквартирном доме относятся к потребителям услуг, оказываемых управляющей организацией по договору управления. Следовательно, на эти отношения распространяется Закон «О защите прав потребителей». Таким образом, ВС подтвердил решение апелляционного суда о частичном удовлетворении иска.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0