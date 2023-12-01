Водитель добился компенсации за испорченный лавиной снега автомобиль

Суд встал на сторону автовладельца, на машину которого с крыши упал снег

Эта история произошла в Якутии и началась с того, что собственник квартиры припарковал свою машину возле многоквартирного дома, где он живет. В какой-то момент с крыши сошел снег прямо на легковой автомобиль, в результате чего появились вмятины на крыше и капоте, было разбито лобовое стекло, с передней пассажирской стороны оторвана накладка стойки.

Сотрудники полиции составили протокол осмотра места происшествия, владелец провел оценку ущерба транспортного средства и обратился в управляющую компанию. Но претензию гражданина коммунальщики проигнорировали.

Тогда автовладелец обратился d суд и попросил взыскать с коммунальщиков ущерб: ремонт машины – 147 тыс. рублей, расходы по оценке ущерба – 8 тыс. рублей, услуги юриста – 20 тыс. рублей, штраф и компенсацию морального вреда – 10 тыс. рублей.

Дело долго «гуляло» по судебным инстанциям. Сначала истцу отказали, посчитав недоказанным, что повреждения машина получила именно от свалившегося снега. В апелляции все же решили, что факт падения снега подтверждает протокол осмотра места происшествия, и постановили частично удовлетворить иск.

Но в последующих инстанциях решили в выплатах отказать на основании того, что положения «потребительского» закона в этом случае неприменимы. Точку в деле поставил Верховный суд, указавший, что закон «О защите прав потребителей» регулирует, в том числе, отношения между потребителями услуг и исполнителями.

В данном случае собственники помещений в многоквартирном доме относятся к потребителям услуг, оказываемых управляющей организацией по договору управления. Следовательно, на эти отношения распространяется Закон «О защите прав потребителей». Таким образом, ВС подтвердил решение апелляционного суда о частичном удовлетворении иска.

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Источник: «Российская газета»