Вы ждали этого — начнут выпуск Lada с автоматической коробкой передач
Отечественный производитель АВТОВАЗ может начать поставки автомобилей Lada с автоматической коробкой передач уже с марта 2024 года. Об этом в эфире телеканала Россия-1 сообщил президент компании Максим Соколов.
«Это произойдет в самом начале 2024 года, в первом квартале. В нашей дилерской сети эти автомобили появятся, наверное, уже в марте», — уточнил топ-менеджер.
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О том, что предприятие намерено запустить серийное производство Lada с автоматической коробкой передач в 2024 году, Соколов сообщал еще в начале текущего года.
Напомним, накануне стало известно, что на российском рынке появились в продаже универсалы Lada Vesta NG с объемом двигателя 1,6 л и мощностью на 106 л.с. по цене 1 721 900 рублей. В списке оснащения: центральный подлокотник с боксом, регулировка сиденья водителя по высоте и поясничная поддержка, подогрев передних сидений, а также мультимедийная система Lada EnjoY.
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Источник: tass.ru
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