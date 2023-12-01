Премьера рестайлинговой версии самого бюджетного кроссовера Kia состоится 14 декабря

Официальные тизеры обновленного Kia Sonet появились в Сети за две недели до премьеры

Накануне в Сеть «слили» первый тизер обновленного кроссовера, дающий представление о том, как он изменится с рестайлингом.

Официальная премьера нового Kia Sonet запланирована на середину декабря текущего года. Судя по опубликованным в интернете снимкам, у автомобиля значительно переработана передняя часть кузова, радиаторная решетка которого стала немного уже. У кроссовера новые, перевернутые L-образные светодиодные дневные ходовые огни, а также иные LED-фары и обновленный бампер.

Kia Sonet

Kia Sonet Kia Sonet

О салоне сложно пока судить, ожидается, что внутри кроссовера будет переработанная передняя панель и мультимедийная система с поддержкой беспроводных интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay, а также измененный кластер центральной консоли.

Силовая установка, вероятнее всего, не изменится — у кроссовера, в зависимости от рынков, бензиновый атмосферный мотор объемом 1,5 л мощностью 115 л.с., а также 1,2- и 1-литровые агрегаты на 83 и 120 л.с. Также доступен вариант с дизельным мотором объемом 1,5 л на 115 «лошадей». В Россию Kia Sonet ввозят по схеме параллельного импорта.

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Источник: daily-motor.ru