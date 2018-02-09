Маленький кроссовер Kia Sonet дебютировал онлайн

Сначала автомобиль появится в Индии, а потом его будут предлагать и на других рынках.

Материалы по теме Опубликовано первое изображение кроссовера Kia Sonet

Сегодня корейский автопроизводитель представил новый субкомпактный SUV Sonet. Трансляцию вели из Индии, где он и будет предлагаться в конце этого года, заняв нишу кроссоверов длинной менее 4 метров, а потом станет доступным на мировых рынках бренда. Однако автопроизводитель пока не готов назвать страны, в которых будет продаваться Sonet.

Стиль Сонета практически копирует линии концепта, представленного еще на выставке Delhi Auto Expo 2020 в феврале. Разве что его слегка упростили, так использовали обычные дверные ручки вместо выдвижных и боковые зеркала вместо камер, а также отказались от некоторых ярких деталей.

На автомобиле установлена ​​свежая интерпретация фирменной решетки Kia «Улыбка тигра», светодиодные фары в виде драгоценных камней и светодиодные ДХО «сердцебиение», символизирующие электрический импульс сердца.

Молодежный внешний вид Sonet дополнен особым дизайном задней стойки, закругленным задним ветровым стеклом, светодиодными задними фонарями и 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Несмотря на небольшие габариты, Sonet выглядит как серьезный кроссовер, благодаря высокому дорожному просвету, пластиковой обшивке нижней части кузова, псевдо-защите и рейлингам на крыше.

Внутри Kia Sonet все современно и стильно благодаря центральному сенсорному экрану с диагональю 10,25 дюйма и цифровой приборной панели с диагональю 4,2 дюйма, выполненных как единое целое. В автомобиле спортивное многофункциональное рулевое колесо.

Автопроизводитель также упоминает о некоторых особенностях модели, таких как обновление трафика навигации и карт в реальном времени по воздуху (OTA), система защиты от вирусов, очищающая воздух в салоне, премиальная аудисистема Bosе Premium с семью динамиками, вентилируемые сиденья водителя и переднего пассажира и светодиодная «подсветка настроения». В топовых комплектациях Sonet также будет доступен с дистанционным запуском двигателя через UVO Connect и Smart Key и беспроводным зарядным устройством для смартфонов с функцией охлаждения.

Линейка моторов, представленная в Индии, будет включать два бензиновых агрегата и один дизельный. Базовым станет 1,2-литровый четырехцилиндровый атмосферник Smartstream, за ним следует 1,0-литровый трехцилиндровый агрегат T—GDi с турбонаддувом и 1,5-литровый турбодизель CRDi. Будут доступны пяти- и шестиступенчатые механические коробки передач, а также семиступенчатый «робот» DCT и новая шестиступенчатая интеллектуальная механическая коробка передач Smartstream (iMT). Последнюю корейцы считают своим технологическим прорывом — педали сцепления нет, но при этом водитель может управлять ею также, как и обычной механической коробкой передач.

Sonet предлагается с восемью однотонными и тремя двухцветными вариантами окраски кузова. В числе прочего есть вариант комбинированной отделки салона, как в спортивной GT—версии, так и в стандартной модели.

Sonet будут выпускать на заводе Kia в Анантапуре (штат Андхра-Прадеш, Индия).

Маленький кроссовер Kia Sonet дебютировал онлайн Сначала автомобиль появится в Индии, а потом его будут предлагать и на других рынках. Маленький кроссовер Kia Sonet дебютировал онлайн

Презентация российской версии Kia K5 также пройдет онлайн.

Фото: Kia

Видео: YouTube