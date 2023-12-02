Самолет врезался в Kia и сел посреди дороги. Но в целом, все неплохо

Самолет Piper PA-28 совершил вынужденную посадку на шоссе, врезавшись в Kia Soul

23-летний илот, личность которого не разглашается, 28 ноября летел на самолете Piper PA-28, принадлежащем летной школе Thunderbird Aviation. Около 10 часов утра в самолете начались проблемы, и он связался по радио с диспетчером.

Диспетчерская служба обратилась к другим пилотам и прекратила заходы на посадку, пока эта ситуация не разрешится. Через некоторое время другой пилот, находившийся в этом районе, сообщил о том, что Piper PA-28 приземлился на шоссе 81 в Бруклинском парке, пригороде Миннеаполиса.

По пути вниз самолет задел несколько линий электропередачи, в результате чего примерно на час 1100 человек остались без электричества. Кроме того, он фактически врезался в Kia Soul.

К счастью, пилот получил лишь легкие травмы, и ему даже не потребовалась медпомощь, а 32-летний водитель Kia хотя и был доставлен в больницу после инцидента, его травмы также не стали критическими.

Несмотря на ущерб, официальные лица, в том числе начальник пожарной охраны Бруклинского парка заявили, что в данных обстоятельствах пилот действовал грамотно. Учитывая расположенное в этом районе множество жилых домов и предприятий, а также дороги, забитые машинами, все могло закончиться куда хуже.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: YouTube