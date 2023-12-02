Загораются даже незаведенные: популярные внедорожники под серьезной угрозой

Более 45 000 гибридов Jeep Wrangler 4xe попали под отзыв из-за угрозы возгорания

Причиной таких решительных действий в виде масштабной отзывной кампании стала опасность возгорания высоковольтного аккумуляторного блока.

Jeep Wrangler 4xe

Внутреннее расследование, проведенное Stellantis, выявило восемь случаев возгорания транспортных средств. Удивительно, что все эти автомобили были припаркованы и выключены, а шесть из них – подключены к зарядным устройствам.

Несмотря на то, что производитель заверяет, что поврежденные автомобили можно использовать, он рекомендует владельцам воздержаться от подзарядки и парковать их подальше от зданий и других транспортных средств до устранения проблемы.

Исправление проблемы включает перепрошивку программного обеспечения, а в случае обнаружения определенного кода ошибки весь аккумуляторный блок будет заменен.

По оценкам производителя, около одного процента всех Jeep Wrangler 4xe могут быть подвержены этому дефекту.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: InsideEVs