#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Угнать за 10 месяцев: в Подмосковье начала пропадать спецтехника
Угнать за 10 месяцев: в Подмосковье начала пропадать спецтехника
Полиция Московской области задержала банду...
Toyota Century
Странная ценовая политика: цена Toyota Century в Китае вдвое выше, чем в Японии
Toyota Century за пределами Японии будет вдвое...
Обновленный Geely Coolray
На один цилиндр больше! Geely Coolray получил новый двигатель
Geely представил обновленный Coolray с новым...

Загораются даже незаведенные: популярные внедорожники под серьезной угрозой

Более 45 000 гибридов Jeep Wrangler 4xe попали под отзыв из-за угрозы возгорания

Причиной таких решительных действий в виде масштабной отзывной кампании стала опасность возгорания высоковольтного аккумуляторного блока.

Jeep Wrangler 4xe
Jeep Wrangler 4xe

Внутреннее расследование, проведенное Stellantis, выявило восемь случаев возгорания транспортных средств. Удивительно, что все эти автомобили были припаркованы и выключены, а шесть из них – подключены к зарядным устройствам.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Первый тест Москвича 6: 4 достоинства и один большой минус

Несмотря на то, что производитель заверяет, что поврежденные автомобили можно использовать, он рекомендует владельцам воздержаться от подзарядки и парковать их подальше от зданий и других транспортных средств до устранения проблемы.

Исправление проблемы включает перепрошивку программного обеспечения, а в случае обнаружения определенного кода ошибки весь аккумуляторный блок будет заменен.

По оценкам производителя, около одного процента всех Jeep Wrangler 4xe могут быть подвержены этому дефекту.

Источник: InsideEVs

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемJeep, Unsplash
Количество просмотров 5
Фото:За РулемJeep, Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jeep Wrangler

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв