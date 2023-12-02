Загораются даже незаведенные: популярные внедорожники под серьезной угрозой
Причиной таких решительных действий в виде масштабной отзывной кампании стала опасность возгорания высоковольтного аккумуляторного блока.
Внутреннее расследование, проведенное Stellantis, выявило восемь случаев возгорания транспортных средств. Удивительно, что все эти автомобили были припаркованы и выключены, а шесть из них – подключены к зарядным устройствам.
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Несмотря на то, что производитель заверяет, что поврежденные автомобили можно использовать, он рекомендует владельцам воздержаться от подзарядки и парковать их подальше от зданий и других транспортных средств до устранения проблемы.
Исправление проблемы включает перепрошивку программного обеспечения, а в случае обнаружения определенного кода ошибки весь аккумуляторный блок будет заменен.
По оценкам производителя, около одного процента всех Jeep Wrangler 4xe могут быть подвержены этому дефекту.
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Источник: InsideEVs
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