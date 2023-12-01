Рассказываем, чем опасны для водителя проекционные дисплеи на лобовом стекле авто

Автоэксперт Рязанов указал на бесполезность и опасность некоторых опций в машине

В последнее время у производителей автомобилей наметилась тенденция оснащать машины некоторыми опциями, которые иначе как бесполезными не назовешь. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Максим Рязанов.

Он подчеркнул, что в 2023 году производители автомобилей предлагают ряд опций, которые не несут обещанной пользы. Например, функция старт/стоп подразумевает экономию топлива. Это обусловлено тем, что при остановке автомобиля на светофоре двигатель отключается, тем самым снижая расход бензина и количество вредных выбросов, а после движения снова включается.

«Однако по факту кнопка работает не так резво, как обещают производители, и водители теряют несколько секунд, пытаясь стартовать. При этом экономия на топливе незначительная – всего несколько копеек», — констатирует собеседник издания.

К бесполезным опциям можно отнести и бесключевой доступ в автомобиль, хотя он удобен для владельцев. Но одновременно им могут воспользоваться угонщики, при помощи ретранслятора они могут считать информацию с метки хозяина транспортного средства и вскрыть автомобиль, объясняет эксперт. Такой риск абсолютно несоизмерим с комфортом, который обещает бесключевой доступ, подчеркивает Рязанов.

«Третьей ненужной функцией в автомобиле я считаю проекционные дисплеи, которые дублируют на лобовое стекло показатели приборной панели», — уточнил автоэксперт.

По мнению Рязанова, графика на стекле отвлекает водителя от ситуации на дороге, к тому же современные автомобили и без того перегружены всевозможными сигнальными индикаторами, а дублирование трансляции на лобовом стекле еще больше увеличит информационную нагрузку на водителя, подытожил Рязанов.

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Источник: rg.ru