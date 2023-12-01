Микроавтобус Atlant оказался самой популярной моделью Sollers

Российский производитель грузовиков Sollers отчитался о рекордных продажах в РФ

Продажи коммерческих грузовиков российского производителя Sollers в ноябре 2023 года выросли более чем на 12% по отношению к октябрю 2023 года и составили 1,4 тысячи машин. Рекордными показателями поделились в пресс-службе предприятия.

Всего в период с января по ноябрь текущего года Sollers реализовал более 7,5 тыс. транспортных средств.

Sollers Atlant

«Продажи автомобилей Sollers продолжают демонстрировать уверенный рост – в ноябре 2023 года в России было реализовано 1402 автомобиля бренда. Тем самым, компании удалось реализовать на 152 автомобиля больше, чем месяцем ранее, а рост продаж по отношению к октябрю составил более 12%», — отмечается в тексте сообщения.

По итогам ноября абсолютным лидером продаж стал Sollers Atlant, продажи которого превысили 1,2 тысячи автомобилей в различных модификациях.

Напомним, в 2022 году предприятие наладило выпуск коммерческих автомобилей Atlant и Argo на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан. Продажи обеих моделей стартовали в декабре 2022 года.

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Источник: tass.ru