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В РФ на базе бывшего завода Volvo наладят выпуск грузовиков нового бренда

В Калуге начнут собирать до трех грузовиков за смену до конца 2023 года

Группа компаний «Промышленные инвестиции», аффилированная с бизнесменом Дмитрием Стрежневым, завершила процесс покупки бывшего завода грузовиков шведского автоконцерна Volvo в Калуге. «Интерфаксу» стало известно, что сделку закрыли 23 ноября. Владельцами активов «Стоков машинное оборудование» (ранее – «Вольво Восток»), а также «Стоков Компоненты» стало подконтрольное группе компаний акционерное общество «АМО».

«Начинается новая глава в истории не только завода в Калуге, но и для всего российского автопрома. На карте страны появится еще один российский участник, выпускающий новые отечественные грузовые автомобили», — подчеркнул гендиректор ГК «Промышленные инвестиции» Андрей Александров.
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Представители «Промышленных инвестиций» уточнили, что калужский завод начнет производить грузовой транспорт, включая разработку и выпуск нового бренда российских грузовиков.

Силами предприятия уже начата временная сборка крупнотоннажного грузовика повышенной проходимости. По планам, первые машины калужской сборки сойдут с конвейера завода уже в ноябре 2023 года, руководство намерено до конца года нарастить производство от одной до трех машин за смену.

Группа компаний «Промышленные инвестиции» объединяет ведущих разработчиков и производителей на рынке строительно-дорожных, сельскохозяйственных и специальных машин. Кроме того, есть разветвленная по регионам РФ сеть сервисных центров.

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Источник: Interfax.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
Фото:За РулемИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
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