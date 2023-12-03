Названы бюджетные модели, которые почти не теряют в цене

Lada Vesta попала в рейтинг машин с самой высокой остаточной стоимостью

Отечественная Lada Vesta попала в Топ-5 бюджетных моделей российского авторынка, которые со временем практически не теряют в цене. Рейтинг был составлен для машин B-класса в возрасте 6 лет – для них посчитали индекс Residual value, что означает «остаточная стоимость». У Весты показатель составил 135,2%.

А перед ней расположились четыре модели, которые официально в РФ уже не присутствуют. Места с четвертого по второе в рейтинге занимают Kia Rio, Renault Sandero Stepway и Volkswagen Polo.

Лидером же стал Hyundai Solaris, совсем незначительно опередивший Поло: индекс Residual value у «корейца» составил 151,8%. То есть шестилетний Солярис прямо сейчас может «уйти» в полтора раза дороже, чем когда покупался в 2017 году. Впрочем, это относится ко многим моделям и объясняется ростом цен на автомобили в последние годы.

Топ-5 бюджетных моделей российского авторынка

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Источник: Автостат